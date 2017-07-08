Бойовики гатять з мінометів у зоні АТО, поранені 2 бійців ЗСУ

За минулу добу двоє українських військовослужбовців зазнали поранень на Донбасі.

На Маріупольському напрямку під обстрілами окупантів після шостої години вечора опинилися позиції поблизу Водяного. Там вороги застосовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети та стрілецьку зброю, в результаті чого один український військовий зазнав поранень.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Тим часом позиції неподалік Широкиного та Павлополя накрили вогнем зі 120-міліметрового міномета, що заборонений Мінськими угодами. Близько 9-тої години весора зазнав поранень ще один боєць ЗСУ в результаті ворожого обстрілу нашого опорного пункту в районі Новотроїцького. У відповідь сили АТО накрили бойовиків щільним вогнем із великокаліберних кулеметів.

Понад те, близько 10-тої години ночі, терористи випустили щонайменше 18 снарядів з реактивної системи залпового вогню неподалік Широкиного.

На Луганському напрямку під вогонь зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів двічі потрапили опорні пункти неподалік Новоолександрівки та Новотошківського.

"Загалом, за минулу добу противник 18 разів порушив перемир’я. Двоє українських захисників отримали бойові поранення", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, за напередодні бойовики 31 раз відкривали вогонь, в результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Починаючи з 1 серпня розмір грошової винагороди за виконання бойових завдань у зоні АТО на першій лінії для військовослужбовців Збройних Сил України збільшено з 7500 до 10 000 гривень.