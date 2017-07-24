Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики накрили вогнем з гранатомета будинки мирних жителів Мар'їнки, - штаб АТО

Сили АТО відкривали вогонь у відповідь
За минулу добу бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців 14 разів.
Бойовики накрили вогнем з гранатомета будинки мирних жителів Мар Фото: rian.com.ua

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

В результаті атак був поранений один боєць АТО. Це сталося на маріупольському напрямі, там противник застосував гранатомети і стрілецьку зброю в районі Мар'їнки. Крім того, під гранатометним вогнем опинилися будинки мирних жителів селища.

На луганському напрямку з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, з БМП по Новозванівці.

На донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Кам'янки і на шахті Бутівка.

Відзначається, що на більшість провокацій з боку бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, напередодні зону АТО, зокрема прифронтову Авдіївку, відвідав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Американського посадовця глибоко вразили зруйновані війною житлові будинки, розповіді місцевих жителів про обстріли та окупацію. За словами Волкера світова спільнота має зробити все, аби ця жахлива війна припинилась, а Україна відновила цілісність та суверенітет.

Минула доба не стала повністю спокійною в зоні проведення АТО. Якщо з опівночі і до 18 години спостерігалось відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 07 2017 07:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.