Бойовики накрили вогнем з гранатомета будинки мирних жителів Мар'їнки, - штаб АТО

За минулу добу бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців 14 разів.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

В результаті атак був поранений один боєць АТО. Це сталося на маріупольському напрямі, там противник застосував гранатомети і стрілецьку зброю в районі Мар'їнки. Крім того, під гранатометним вогнем опинилися будинки мирних жителів селища.

На луганському напрямку з гранатометів і мінометів бойовики двічі били по Кримському, Новоолександрівці, з БМП по Новозванівці.

На донецькому напрямку з гранатометів противник вів вогонь по опорних пунктах сил АТО поблизу Кам'янки і на шахті Бутівка.

Відзначається, що на більшість провокацій з боку бойовиків українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, напередодні зону АТО, зокрема прифронтову Авдіївку, відвідав спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Американського посадовця глибоко вразили зруйновані війною житлові будинки, розповіді місцевих жителів про обстріли та окупацію. За словами Волкера світова спільнота має зробити все, аби ця жахлива війна припинилась, а Україна відновила цілісність та суверенітет.

Минула доба не стала повністю спокійною в зоні проведення АТО. Якщо з опівночі і до 18 години спостерігалось відносне затишшя, то вже у вечірній час бойовики знову активізували вогневі провокації.