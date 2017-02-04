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Британські аеропорти та АЕС посилять рівень кіберзахисту

Не виключено, що терористи розробили способи обходити системи перевірки безпеки
Аеропорти та АЕС Великобританії отримали попередження про можливе підвищення рівня кіберзагроз.
Британські аеропорти та АЕС посилять рівень кіберзахисту Фото: reuters.com

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на видання The Telegraph.

У минулі 24 години спецслужби випустили ряд попереджень, в яких йшлося про те, що, можливо, терористи розробили способи обходити системи перевірки безпеки.

На думку спецслужб, терористи ІД та інших екстремістських угруповань отримали можливість встановлювати в ноутбуки і мобільні телефони вибухівку, яку можуть не виявити під час перевірок в аеропортах. Саме ці відомості у минулі два тижні стали причиною заборони з боку США і Великобританії мандрівникам з ряду держав проносити з собою в літак ноутбуки та великогабаритні електронні пристрої.

Не виключається також, що подібна технічна небезпека може загрожувати й іншим європейським аеропортам.

Схожі побоювання стосуються й АЕС. Існує ймовірність, що терористи, іноземні шпигуни та "хакери-активісти" досліджують вразливі місця в системі інтернет-захисту атомної промисловості.

Як заявив представник британського уряду Олександра Джессі Нормана, атомні електростанції повинні "зробити все необхідне, щоб зуміти протистояти кіберзагрозам, які розвиваються".

Нагадаємо, що 22 березня у Лондоні на Вестмінстерському мості, біля парламенту Британії, відбулася перестрілка.

За даними Independent, за кермом автомобіля, який скоїв теракт, знаходився громадянин Великобританії Абу Іззадін, також відомий під ім'ям Тревор Брукс.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад у Лондоні, в результаті якого загинули три людини і близько 40 постраждали.

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02 04 2017 21:30
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