Бурбак: "Народний фронт" проголосує за відміну електронних декларацій для громадських активістів

Фракція "Народного фронту" заявила про однозначну позицію щодо скасування електронного декларування для громадських активістів.

"Позиція "Народного фронту" однозначна: Верховна Рада повинна найближчим часом вирішити питання скасування е-декларацій для громадських організацій. У минулий четвер наша фракція дала один з найвищих показників підтримки законопроектів, які передбачали скасування електронних декларацій для громадських активістів. Наша позиція залишається незмінною", - написав на своїй сторінці у Facebook глава фракції "Народного фронту" в ВР Максим Бурбак.

"Хочу нагадати, що рух до членства в ЄС і НАТО - це незмінний стратегічний пріоритет нашої політичної сили. Саме уряд Арсенія Яценюка ініціював ключові реформи, які є безпрецедентними в історії України і істотно наближають нас до членства в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі. Ці реформи, серед яких і впровадження електронного декларування, відбулися саме завдяки політичній волі прем'єра Яценюка і активній підтримці фракцією "Народного фронту"".

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко наполягає на скасуванні Верховною Радою обов'язкового електронного декларування для представників громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю.

В середу європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган розкритикував Верховну Раду і владу України через відмову скасувати електронні декларації для членів антикорупційних громадських організацій.

22 березня 2018 року Верховна Рада відмовилася розглядати законопроекти, які скасовують або переносять крайній термін подання електронних декларацій про майно і доходи представниками громадських організацій, які займаються антикорупційною діяльністю. Народні депутати не проголосували ні за один з трьох відповідних законопроектів (№6271, №8120 і №8120-1) для їх включення до порядку денного та розгляду.

Поправки до закону про електронне декларування, згідно з якими члени громадських антикорупційних організацій зобов'язані звітувати про доходи, були прийняті Радою 23 березня 2017 року. Крайній термін подання декларації - 31 березня 2018 року.