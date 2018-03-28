Єврокомісар звинуватив українську владу у невиконанні зобов'язань через декларації активістів

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з провалом у виконанні українським керівництвом власних обіцянок.

Текст заяви є в розпорядженні "Європейської правди", а також опублікований на сайті Єврокомісії.

Заява з’явилася через те, що вже 1 квітня спливе термін подання е-декларацій громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції.

Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати це зобов’язання, але нічого не було зроблено: президент Порошенко запропонував проект закону, який був жорстко розкритикований Венеціанською комісією, а Верховна рада не знайшла голосів для скасування скандальних норм.

"Українська влада не виконала своїх зобов'язань", - заявив у зв’язку з цим єврокомісар.

"Відмова від скасування цієї норми, яка поширює на громадських активістів зобов'язання державних службовців, суперечить європейським прагненням України.

Це також суперечить наполегливим рекомендаціям, наданим Україні міжнародними партнерами, включаючи Венеціанську комісію, ОБСЄ/БДІПЛ та Євросоюз (в тому числі в контексті моніторингу виконання Україною зобов'язань щодо візової лібералізації)", - додав Ган.

Європейський комісар, у сферу відповідальності якого входить Україна, нагадав, що громадянське суспільство повинно мати змогу контролювати діяльність влади "без зайвих перешкод і втручань", а також зауважив, що система е-декларування була створена з метою "запобігання корупції державними посадовими особами". "Представники громадянського суспільства не є державними чиновниками", - додав він.

"Додаткове і неприйнятне зобов’язання (щодо декларування для активістів) грає на руку тим, хто хоче знищити зусилля України щодо ефективної боротьби з корупцією", - вважає він.

Єврокомісар також нагадав, що дії України суперечать Угоді про асоціацію.

"Відносини ЄС з Україною базуються на спільних цінностях. Обидві сторони погодились, що повага до демократичних принципів, прав людини та основних свобод є основними елементами Угоди про асоціацію", - заявив Ган.

"За останні роки Україна досягла значного прогресу. Важливо не підірвати досягнутий прогрес. Верховна Рада України повинна повернутися до проблеми та якомога швидше скасувати зобов'язання щодо е-декларування для активістів громадянського суспільства, обмеживши ці зобов’язання лише державними посадовцями", - підсумував Йоганнес Ган.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.