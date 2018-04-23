ПАРЄ відмовило у проведенні термінових дебатів щодо незаконних "виборів" у Криму
Він зауважив, що це відбулося на тлі корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лоббізму, оприлюдненими 22 квітня, де в негативному контексті згадується багато депутатів із Західної Європи і жоден українець.
"Вочевидь, навіть цей скандал не завадив деяким колегам відмовитися від дивно сталої проросійської позиції і повернутися до принципів, які покладені в основу Ради Європи", - повідомив голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, інформує "Український тиждень".
Нагадаємо, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв подав заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських "виборів" в анексованому Криму на квітневій сесії Асамблеї у Страсбурзі.
Також в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.
Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.
Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.
Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.
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