ПАРЄ відмовило у проведенні термінових дебатів щодо незаконних "виборів" у Криму

Це відбулося на тлі корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лоббізму

Бюро Парламентській асамблеї Ради Європи голосами лівих і соціалістів відмовило у проведенні термінових дебатів на запит Великобританії, України та інших на тему Солсбері, незаконних "виборів" в Криму тощо.

Він зауважив, що це відбулося на тлі корупційного скандалу в ПАРЄ з фактами хабарництва і неприхованого лоббізму, оприлюдненими 22 квітня, де в негативному контексті згадується багато депутатів із Західної Європи і жоден українець.

"Вочевидь, навіть цей скандал не завадив деяким колегам відмовитися від дивно сталої проросійської позиції і повернутися до принципів, які покладені в основу Ради Європи", - повідомив голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, інформує "Український тиждень".

Нагадаємо, віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв подав заявку на проведення дебатів з питання невизнання російських "виборів" в анексованому Криму на квітневій сесії Асамблеї у Страсбурзі.