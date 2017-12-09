Черновецького оголошено в розшук

Колишній мер Києва Леонід Черновецький був оголошений у розшук.

У пошуковому реєстрі зазначено, що Черновецький зник 24 липня 2017 року, повідомляє "LB.ua".



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Черновецький був мером Києва 2006-2012 років. Він живе в Грузії вже декілька років і володіє великою віллою в Кобулеті. У грудні 2015 року колишній мер столиці України заявив, що створив політичну партію "За щасливу Грузію" і готувався взяти участь у виборах парламенту в жовтні 2016 року, проте в травні минулого року стало відомо, що він передумав ставати депутатом і призупинив політичну діяльність.

Як відомо, українська прокуратура підозрює Черновецького у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу) під час будівництва вертолітного майданчика на Парковій дорозі в Києві.

За версією слідства, Черновецький причетний до незаконного вилучення, зміни цільового призначення і передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва вертолітного майданчика. Також йому закидають заниження орендної плати за землю та знищення об'єкта археологічної спадщини.

Збитки територіальній громаді міста Києва оцінюється на 250 млн гривень.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура 14 липня повідомила про підозру колишньому меру Києва Леоніду Черновецькому.

Леонід Черновецький вважає, що висунення йому підозри є помстою генпрокурора Юрія Луценка.

У вівторок, 25 липня, слідчі Генеральної прокуратури України отримали дозвіл суду на затримання колишнього мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.