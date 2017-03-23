Число загиблих через теракт в Лондоні зросло до 5, поранені 40 осіб
В результаті теракту в Лондоні 22 березня загинули п'ять осіб. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційні дані Скотленд-Ярду.
Поліція підозрює, що за атакою стоїть ісламістська організація.
Нагадаємо, спочатку стало відомо про постріли в районі Вестмінстерському мосту, біля парламенту Британії.
За даними очевидців, напад біля парламенту почався на Вестмінстерському мосту, коли автомобіль спочатку врізався в парапет, зачепивши пішоходів, поїхав далі до парламенту, де врізався в огорожу.
Поліцейські застрелили чоловіка, який вискочив з автомобіля і напав на них з ножем.
Раніше повідомлялося, що в результаті теракту біля будівлі парламенту в Лондоні 22 березня загинули четверо людей, щонайменше 20 отримали поранення.
Кілька видань опублікували фотографію чоловіка, який може бути виконавцем теракту біля будівлі парламенту Великобританії 22 березня.
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