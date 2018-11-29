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Денісова попросила Москалькову роз'яснити, чи перевели українських моряків у Москву

Омбудсмен попросила поінформувати її у найкоротші терміни
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попросила у своєї російської колнеги Тетяни Москалькової поінформувати її про місце перебування полонених українських моряків.
Денісова попросила Москалькову роз Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

"У зв’язку з суперечливими повідомленнями щодо місця перебування українських військовополонених, звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново перевірити цю інформацію та поінформувати мене в найкоротші терміни", - заявила Денісова.

Денісова також прикріпила копію листа.

Нагадаємо, 29 листопада адвокати повідомили, що захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву. Проте вже до вечора заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз із посиланням на власні джерела зазначив, що захоплені в Керченській протоці українські військові моряки перебувають в окупованому Криму.

Як відомо, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання матеріальної допомоги в розмірі 50 тис. гривень кожному з військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської протоки і були взяті в полон росіянами 25 листопада 2018 року.

 
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29 11 2018 20:34
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