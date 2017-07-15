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Дейдей про своє поранення: "Усе, що можу сказати, – ***** [відчепіться]"

Нардеп Дейдей прокоментував поранення і показав відео перев'язки
Нардеп Євген Дейдей, якого було госпіталізовано після відвідування зони АТО, повідомив, що зазнав легкого поранення.
Дейдей про своє поранення: "Усе, що можу сказати, – ***** [відчепіться]" Євген Дейдей Фото: maxresdefault

Про це він написав 15 липня на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, про отримане поранення він нічого не повідомляв навмисно. 

"Я не хочу давати коментарів, не хочу комусь щось доводити, не хочу брати участь у цирку, який влаштували з того, що сталося. Не прошу мене підтримувати, не прошу захищати, прошу залишити мене і мою сім'ю  у спокої. Мені не відірвало півноги, не контузило, не вбило – це легке поранення", – зазначив Дейдей. 

 

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері надійшла інформація про поранення нардепа Дейдея. Однак у районі, де було поранено депутата, в п'ятницю не зафіксовано жодних обстрілів.

Антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто Audi Q7 за незрозуміло де взяті гроші.

Крім того, стало відомо, що Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого – Ігор Лінчевський – надавав кредити його родині.

Верховна Рада 11 липня не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.

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15 07 2017 22:45
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