Дейдей про своє поранення: "Усе, що можу сказати, – ***** [відчепіться]"

Нардеп Євген Дейдей, якого було госпіталізовано після відвідування зони АТО, повідомив, що зазнав легкого поранення.

Про це він написав 15 липня на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, про отримане поранення він нічого не повідомляв навмисно.

"Я не хочу давати коментарів, не хочу комусь щось доводити, не хочу брати участь у цирку, який влаштували з того, що сталося. Не прошу мене підтримувати, не прошу захищати, прошу залишити мене і мою сім'ю у спокої. Мені не відірвало півноги, не контузило, не вбило – це легке поранення", – зазначив Дейдей.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері надійшла інформація про поранення нардепа Дейдея. Однак у районі, де було поранено депутата, в п'ятницю не зафіксовано жодних обстрілів.

Антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто Audi Q7 за незрозуміло де взяті гроші.

Крім того, стало відомо, що Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого – Ігор Лінчевський – надавав кредити його родині.

Верховна Рада 11 липня не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.