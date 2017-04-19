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Для ЧС-2018 в Росії ФІФА не може знайти достатньо спонсорів

Міжнародні і місцеві підприємства не поспішають ставати спонсорами з-за фінансових витрат і репутаційних ризиків
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) має труднощі з пошуком нових спонсорів до Чемпіонату світу 2018 року, який пройде в Росії.
Для ЧС-2018 в Росії ФІФА не може знайти достатньо спонсорів Фото: ria.ru

Перед ЧС-2014, який пройшов у Бразилії, у федерації був список з 20 компаній, які висловили готовність стати спонсорами турніру, зараз тільки 10. Про це повідомляє Financial Times.

Міжнародні і місцеві підприємства не поспішають ставати спонсорами з-за фінансових витрат і репутаційних ризиків, пише газета. Видання нагадує про корупційний скандал у самій організації, і про те, що Росія стала для багатьох на Заході парією після анексии Криму.

Контракти з найбільшими спонсорами - Sony і Emirates - завершилися після закінчення бразильського мундіалю, а російські компанії найменш охоче йдуть на співпрацю, додає газета. Поки спонсорувати ЧС-2018 погодився лише один російський партнер федерації - Альфа-банк. Професор Російського олімпійського університету Андрій Мальгін в інтерв'ю FT пояснив це тим, що російські компанії побоюються заплатити гроші і не отримати від цього ніяких маркетингових вигод.

Чемпіонат світу 2018 року пройде з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах Росії.

Нагадаємо, Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International провела дослідження на тему довіри вболівальників до ФІФА і їх ставлення до проведення ЧС-2018 в Росії. В результаті, 43% опитаних людей по всьому світу виступили проти Росії в якості організатора турніру, 39% – схвалили кандидатуру, 18% – не визначилися.

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19 04 2017 14:11
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