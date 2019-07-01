До тями прийшло десятимісячне немовля, яке знайшли під завалами будинку в Магнітогорську

Десятимісячний Іван, якого врятували з-під уламків будинку в Магнітогорську, отямився.

Права нога дитини має серйозні пошкодження: обмороження та перелом. Лікарі зазначають, що процес лікування малюка охопить не один місяць, повідомляє "Громадське".

Раніше в дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, переломи, обмороження кінцівок, порушення фізичної функції нирок. Наразі, пошкоджень мозку у малюка немає, функції нирок майже відновлені.

Додамо, що постраждалим виплачено 42,5 мільйони рублів з обласного бюджету. Кошти отримали 328 чоловік.

Нагадаємо, що вибух у будинку стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний.

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський у понеділок ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.

Також, у російському Магнітогорську поруч із будинком, у якому від вибуху газу обвалився під’їзд, вибухнула маршрутка, є загиблі. За даними поліції, вибух стався через несправність газового обладнення. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час затримання ймовірних терористів.