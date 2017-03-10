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Добкін покидає "Опозиційний блок"

Не дивлячись на вихід із партії, він не може покинути фракцію, не втративши свій депутатський мандат
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив про вихід із партії.
Добкін покидає "Опозиційний блок" Михайло Добкін. Фото: Владислав Мусієнко / POOL / УНІАН

"Всі разом узяті, так звані, "диктаторські" закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з прийнятим сьогодні ганьбою про судову "реформу". І ще. З цього дня я безпартійний", - написав Добкін на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу. Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.

Відзначимо, що 15 липня Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн.

Апеляційний суд Києва 21 серпня залишив чинним запобіжний захід, обраний депутатові Верховної Ради Михайлу Добкіну ("Опозиційний блок"), у вигляді арешту із заставою 50 млн грн.

"Я заставу вносити не буду, у мене грошей немає. Особисто я не буду. Якщо заставу не буде внесено, значить приготуюсь. Я налаштовувався на найгірший варіант", - сказав Добкін.

Згодом Добкін повідомив, що його колега по фракції Вадим Новинський у вівторок вніс за нього 30 млн грн із суми застави в 50 млн грн, а решту суми має внести співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.

4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля Toyota Land Cruiser 2007 і 2013 років випуску, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб Добкіна. 

За версією слідства, в результаті протиправних дій Добкіна, скоєних ним за попередньою змовою з групою інших осіб, з власності територіальної громади Харкова незаконно вилучили земельні ділянки загальною площею понад 77 га, що завдало їй збитки в розмірі майже 227 млн грн. Дії Добкіна кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001) - зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України - обман з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова.

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03 10 2017 15:27
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