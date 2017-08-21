Добкін програв апеляцію і залишається на волі під заставу у 50 млн грн

Апеляційний суд Києва 21 серпня залишив чинним запобіжний захід, обраний депутатові Верховної Ради Михайлу Добкіну ("Опозиційний блок"), у вигляді арешту із заставою 50 млн грн.

Рішення оголосив головуючий суддя Олег Присяжнюк.

Суд відмовив у задоволенні скарги захисту Добкіна про скасування запобіжного заходу, обраного Печерським районним судом.

Нагадаємо, що 15 липня Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту на два місяці народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна і встановив суму застави в 50 млн грн.

Нардеп підкреслив, що не готовий внести призначену заставу.

"Я заставу вносити не буду, у мене грошей немає. Особисто я не буду. Якщо заставу не буде внесено, значить приготуюсь. Я налаштовувався на найгірший варіант", - сказав Добкін.

Згодом Добкін повідомив, що його колега по фракції Вадим Новинський у вівторок вніс за нього 30 млн грн із суми застави в 50 млн грн, а решту суми має внести співголова партії "Опозиційний блок" Борис Колесніков.

4 серпня Печерський райсуд Києва заарештував 2 автомобіля Toyota Land Cruiser 2007 і 2013 років випуску, 2 будинки, земельну ділянку і винний погреб нардепа з фракції "Опозиційний блок" Михайла Добкіна.

За версією слідства, в результаті протиправних дій Добкіна, скоєних ним за попередньою змовою з групою інших осіб, з власності територіальної громади Харкова незаконно вилучили земельні ділянки загальною площею понад 77 га, що завдало їй збитки в розмірі майже 227 млн грн. Дії Добкіна кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України (в редакції від 05.04.2001) - зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки, а також ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 КК України - обман з метою реалізації злочинного наміру щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова.