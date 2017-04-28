Донька Мартиненка дала свідчення НАБУ

Донька екс-нардепа Миколи Мартиненка Ганна за власною ініціативою дала свідчення НАБУ щодо заяв з боку НАБУ і САП про нібито її причетність до справи батька.

Раніше під час обрання запобіжного заходу екс-нардепу представники НАБУ стверджували, що частина коштів, отриманих нібито незаконним шляхом, використовувалася для оплати, в тому числі, витрат його доньки в Лондоні.

Мартиненко повідомила, що добровільно звернулася до НАБУ після приїзду з Лондона, де вона працює.

"Я вже давно працюю за кордоном, веду окреме від батьків життя і сама себе забезпечую. Платіж на моє ім'я, який згадувало НАБУ, стосувався оплати мого проживання в Лондоні. У той момент я переїжджала на іншу квартиру і у мене виникли фінансові труднощі з передоплатою оренди. Тому вона була проведена в кредит - в рахунок мого особистого боргу, який я сама вже погасила. Ця ситуація стосується тільки мене і не треба прив'язувати сюди мого батька", - підкреслила дочка екс-депутата, інформує "Цензор.НЕТ".

Вона висловила сподівання, що НАБУ і САП більше не будуть "безпідставно згадувати моє ім'я в піар-кампанії проти мого батька".

"Я - не публічна особа, далека від політики і прошу поважати моє право на особисте життя", - сказала Ганна Мартиненко.

Нагадаємо, що екс-депутата затримали 20 квітня.

22 квітня Солом'янський районний суд Києва обрав для Мартиненка запобіжний захід у вигляді особистої поруки понад 21 представників партії "Народний фронт".

Зазначимо, що екс-нардеп Микола Мартиненко назвав обвинувачення НАБУ та САП проти себе політичною фальсифікацією, інспірованою "грузинською мафією", і звернувся до Президента з закликом відреагувати на таку роботу цих антикорупційних органів.