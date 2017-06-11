Другому фігуранту ДТП у Харкові Дронову повідомили про підозру

Другому учаснику смертельного ДТП у Харкові Геннадію Дронову оголосили про підозру.

"Сьогодні йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян)", - повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця, пишуть "Українські новини".

За словами Перепелиці, наразі Дронов ознайомлюється з підозрою.

Засідання з обрання йому запобіжного заходу відбудеться 7 листопада. На цей час Дронов перебуває у лікарні, він не затриманий.

Раніше суд відмовився визнавати Дронова потерпілим, як просив того захист.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.