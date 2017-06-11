ДТП у Харкові: водія Volkswagen відмовились визнати потерпілим

Київський районний суд Харкова відхилив скаргу адвоката другого водія-учасника резонансної ДТП у центрі Харкова 49-річного Геннадія Дронова на те, що слідчий не визнав його потерпілим.

Такі дані опубліковані в Єдиному реєстрі судових рішень.

Адвокат наполягав, щоб слідчий переглянув своє рішення і кваліфікував статус Дронова на потерпілого. Таким чином Дронов, який на своєму Volkswagen Touareg зіткнувся з авто 20-річної Олени Зайцевої, що їхала на Lexus 18 жовтня, залишається свідком.

Нагадаємо, що 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 5 осіб і 6 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

20 жовтня Зайцеву арештували на два місяці без права внесення застави.