ДТП у Польщі: У лікарнях перебуває 41 українець: один у важкому стані

Ще одного з постраждалих після надання медичної допомоги виписали з лікарні

У Польщі в результаті ДТП у медустановах перебуває 41 громадянин України з травмами різного ступеня тяжкості.

"Одна людина перебуває у важкому стані. Консул відвідав в лікарнях 21 постраждалого, з них 5 - діти", - повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УП.

Також у Перемишлі наразі перебуває представник туроператора "Аккорд-тур".

"Усі громадяни, які не потребують медичної допомоги, будуть перевезені в Україну туроператором, в даний час вони розміщені в одному з готелів Перемишля. Усі постраждалі забезпечені предметами першої необхідності", - повідомив Погорельцев.

На місці перебувають Генконсул та консул України, також задіяно можливості почесного консула України у Перемишлі.

Нагадаємо, що у Підкарпатському воєводстві в Польщі сталася ДТП за участі українського автобуса з туристами, унаслідок якої загинули 3 людей, та ще 51 людина травмована.

Поліція затримала водія українського автобусу, за участі якого трапилося ДТП 17 серпня у Польщі.