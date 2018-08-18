ДТП у Польщі: У лікарнях перебуває 41 українець: один у важкому стані
"Одна людина перебуває у важкому стані. Консул відвідав в лікарнях 21 постраждалого, з них 5 - діти", - повідомив директор департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев в коментарі УП.
Також у Перемишлі наразі перебуває представник туроператора "Аккорд-тур".
"Усі громадяни, які не потребують медичної допомоги, будуть перевезені в Україну туроператором, в даний час вони розміщені в одному з готелів Перемишля. Усі постраждалі забезпечені предметами першої необхідності", - повідомив Погорельцев.
На місці перебувають Генконсул та консул України, також задіяно можливості почесного консула України у Перемишлі.
Нагадаємо, що у Підкарпатському воєводстві в Польщі сталася ДТП за участі українського автобуса з туристами, унаслідок якої загинули 3 людей, та ще 51 людина травмована.
Поліція затримала водія українського автобусу, за участі якого трапилося ДТП 17 серпня у Польщі.
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