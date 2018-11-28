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Два українських моряки, взяті росіянами у полон, прооперовані, - ЗМІ

Подробиці про їхній стан здоров'я невідомі
Моряки Андрій Ейдер та Василь Сорока перенесли операції.
Два українських моряки, взяті росіянами у полон, прооперовані, - ЗМІ

Моряк Андрій Ейдер, який отримав поранення під час нападу російських прикордонників на українські кораблі і був захоплений ними в полон, переніс операцію, повідомляють "Крим.Реалії".

Підконтрольний Росії Керченський міськсуд заарештував на два місяці трьох поранених військових моряків з кораблів ВМС України, які були захоплені ФСБ в Керченській протоці.

Російський суд відправив у СІЗО Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку, які були поранені під час обстрілу, повідомляє журналіст Антон Наумлюк.

Ейдер був прооперований, повідомляє журналіст. Незалежних адвокатів до них не допустили. Суд заарештував їх до 25 січня 2019 року.

Мати полоненого моряка Андрія Ейдера Вікторія розповіла проекту, що він наймолодший член екіпажу, незабаром йому виповниться 19 років.

Про те, що син поранений і захоплений в полон вона дізналася з новин. У полон він потрапив на третьому місяці служби - контракт підписав відразу після закінчення навчального закладу.

Моряк ВМС України Василь Сорока, якого поранили на "Бердянську" під час подій в Керченській протоці, прооперований, розповів батько моряка Віктор, повідомляє "Крим.Реалії".

Син вийшов на зв'язок зі своєю дружиною, заявив він.

"Вчора Васі дали таку можливість. Він зателефонував своїй дружині, сказав кілька фраз: "Живий, здоровий, руки-ноги цілі". Усе. Навіть не привітав з Днем народження. Хоча у неї вчора був День народження. Я думаю, він говорив те, що йому дозволила говорити ФСБ", - зазначив батько полоненого моряка.

За його словами, сина прооперували і він знаходився в лікарні. Інших подробиць про стан здоров'я Василя він не знає.

Нагадаємо, 27 листопада підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя почав розглядати клопотання про арешт 24 українських моряків, яких російські прикордонники затримали 25 листопада. У перший день суд розглянув справи 12 осіб – усіх заарештували до 25 січня. Окрім того, підконтрольний російській владі суд в окупованій Керчі заарештував ще трьох українських моряків, затриманих у Керченській протоці.

Командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко в листі звернувся до українських військовослужбовців, захоплених у полон російськими військовиками в Керченській протоці.

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28 11 2018 10:26
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