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Екс-директор табору "Вікторія" опинився у лікарні, – ЗМІ

Після виходу із СІЗО Саркісян занедужав
Екс-директор дитячого табору "Вікторія" Петрос Саркісян після виходу під заставу з Одеського СІЗО перебуває на лікуванні в медичному закладі міста.
Екс-директор табору "Вікторія" опинився у лікарні, – ЗМІ Фото: facebook.com/gunp.odessa

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела в управлінні охорони здоров'я.

За інформацією джерел агентства, після виходу із СІЗО Саркісян занедужав і наразі перебуває в одному з одеських медичних закладів.

Водночас 16 листопада прокуратура подала апеляцію на ухвалу райсуду Одеси, згідно з якою продовжено термін арешту екс-директора Саркісяна з правом внесення застави розміром 128 тисяч гривень.

"Прокуратура подала апеляційну скаргу на ухвалу Приморського райсуду щодо підозрюваного у скоєнні злочину колишнього директора табору "Вікторія", засідання призначене на понеділок. А завтра, 17 листопада, слідчий суддя Попревич вирішив озвучити мотиваційну частину ухвали стосовно підсудного екс-директора Саркісяна", - зазначила Верба.

Нагадаємо, повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло 16 вересня о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала. Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років.

Одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Згодом рятувальники знайшли рештки третьої дитини.

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16 11 2017 23:53
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