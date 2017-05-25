Екс-главі дніпропетровської податкової призначили заставу 100 млн гривень

При цьому колишнього керівника податкової Криму відпустили під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва в четвер заарештував на два місяці колишнього голову Державної податкової адміністрації в Дніпропетровській області Сергія Шинкаренка з альтернативою у вигляді застави 100 млн грн.

Таке рішення винесла суддя Катерина Москаленко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними Головної військової прокуратури, Шинкаренко використовував свої повноваження для особистої вигоди і брав участь в організації функціонування так званих податкових майданчиків, пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком.

Слідство вважає, що дії підозрюваного призвели до збитків державі в сумі 2,341 млрд грн.

Прокурор зазначив, що підозрюваний часто подорожує за кордон і на територію Криму, де має власність (квартиру), і може спробувати втекти від органів слідства.

За словами прокурора, орієнтовна вартість майна підозрюваного і членів його сім'ї становить понад 320 млн грн, воно придбане в період його перебування на посаді голови податкової адміністрації в Дніпропетровській області.

Шинкаренко має намір подавати апеляцію.

Іншим рішенням Печерський райсуд визначив запобіжний захід колишньому голові Державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну у вигляді особистого зобов'язання.

Сторона звинувачення просила для нього арешт на два місяці з альтернативою у вигляді застави 31 млн грн.

Циркуна звільнили з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.