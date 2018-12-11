Екс-помічника нардепа Паламарчука арештували у справі Гандзюк

Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк

Екс-помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігоря Павловського арештували у справі вбивства Катерини Гандзюк.

"Справа Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ)", - повідомляє у Twitter прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

У вівторок, 6 листопада, з'явилася інформація, що організатор замаху на Гандзюк отримав гроші для передачі виконавцям від Ігоря Павловського - помічника народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука.

У цей же день Паламарчук звільнив свого помічника Ігоря Павловського.