Ердоган погрожує "розпрощатися" зі США

Заява прозвучала на фоні санкцій, які США запровадили проти Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у неділю виступив з промовою на зборах правлячої "Партії справедливості і розвитку" в місті Трабзон, у ході якої різко розкритикував Сполучені Штати Америки.

"Ми кажемо прощавай тому, хто жертвує стратегічним партнерством і союзництвом із 81-мільйонною країною заради зв'язків з терористичною організацією", - цитує Ердогана агентство Anadolu.

Під терористичною організацією Ердоган має на увазі прихильників Фетхуллаха Ґюлена, який мешкає у добровільному вигнанні в США.

"США намагаються пожертвувати 81-мільйонною Туреччиною заради пов'язаного з терористичною організацією пастора [Ендрю Брансон]. Не ображайтеся, але, будучи правовою державою, ми робимо те, що належить робити", - заявив президент Туреччини.

Ердоган додав, що всі "підступи недругів" Туреччини приречені на провал.

"Те, чого їм не вдалося досягти за допомогою провокацій і перевороту, вони тепер намагаються здійснити за допомогою фінансів. Це з упевненістю можна назвати економічною війною. Ми знову зіткнулися з політичною і підступною грою. З божою допомогою, ми подолаємо й це. Нерозумно вважати, що така країна може здригнутися через валютний курс", - заявив він.

Нагадаємо, що 10 серпня турецька ліра знецінилася на 18% - найбільше з 2001 року через заяви президента США Дональда Трампа про подвоєння митних тарифів на турецькі сталь і алюміній.

До цього турецька ліра знецінилася на третину у цьому році на тлі побоювань більш широкого контролю Ердогана над економікою.

Президент Туреччини Реджеп попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

Він також закликав громадян Туреччини обмінювати долари і євро на національну валюту — турецьку ліру.

Окрім того, Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами, такими як Китай, Росія, Іран та Україна.