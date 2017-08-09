ФК "Маріуполь" відмовляється перегравати матч з "Динамо"

Віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін заявив, що його клуб не має наміру йти на поступки і погоджуватися перенести матч проти "Динамо" на інший день.

Слова Саніна про бажання побачити рішення КДК, прийняте згідно з регламентом, прозвучали в ефірі телеканалу "Футбол".

"Очікуємо, що здоровий глузд переможе і буде прийнято рішення, яке буде спиратися не на емоції, а на регламент. До нас зверталися колеги з "Динамо", це були вже інші люди, не наші опоненти. Це були представники, з яким було приємно поспілкуватися. Але ми не можемо піти на їх пропозицію. Мова була про перегравання.

В цілому, наша позиція незмінна - ніяких перегравань. Гра повинна була відбутися 27 серпня, але вона не відбулася. Хоча ми були готові і наша команда до останнього моменту чекала приїзду киян.

Далі повинен працювати регламент - без винятків і емоцій. Інакше наш футбол перетвориться в броунівський рух. Тоді будь-який клуб може скористатися ситуацією, подивитися на календар і підстроїти його на себе.

Ми зробимо все можливе, щоб наша команда увійшла в шістку і у киян з'явився шанс приїхати до Маріуполя. Сподіваюся, що на цей раз без скандалу, і вони приїдуть, подарують нашому місту свято великого футболу", - заявив Санін.

Як відомо, поєдинок 7-го туру між "Маріуполем" і "Динамо" повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.

Раніше 27 серпня у прес-службі маріупольської команди повідомили, що київська команда до Маріуполя так і не прибула, тому матч, ймовірно, не відбудеться.

"Клуб в рамках своєї соціальної відповідальності пропонує звернутися до кас стадіону або спорткомплексу "Іллічівець" і здати квитки: ми повернемо вам гроші з нашими найщирішими вибаченнями", – йшлось в заяві.

"ФК "Динамо" Київ натомість заявив про готовність зіграти календарний матч7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі, однак це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП.

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Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.