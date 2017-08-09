Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

ФК "Маріуполь" відмовляється перегравати матч з "Динамо"

Рішення щодо матчу повинні винести 11 вересня
Віце-президент "Маріуполя" Андрій Санін заявив, що його клуб не має наміру йти на поступки і погоджуватися перенести матч проти "Динамо" на інший день.
ФК "Маріуполь" відмовляється перегравати матч з "Динамо" Фото: fcmariupol.com

Слова Саніна про бажання побачити рішення КДК, прийняте згідно з регламентом, прозвучали в ефірі телеканалу "Футбол".

"Очікуємо, що здоровий глузд переможе і буде прийнято рішення, яке буде спиратися не на емоції, а на регламент. До нас зверталися колеги з "Динамо", це були вже інші люди, не наші опоненти. Це були представники, з яким було приємно поспілкуватися. Але ми не можемо піти на їх пропозицію. Мова була про перегравання.

В цілому, наша позиція незмінна - ніяких перегравань. Гра повинна була відбутися 27 серпня, але вона не відбулася. Хоча ми були готові і наша команда до останнього моменту чекала приїзду киян.

Далі повинен працювати регламент - без винятків і емоцій. Інакше наш футбол перетвориться в броунівський рух. Тоді будь-який клуб може скористатися ситуацією, подивитися на календар і підстроїти його на себе.

Ми зробимо все можливе, щоб наша команда увійшла в шістку і у киян з'явився шанс приїхати до Маріуполя. Сподіваюся, що на цей раз без скандалу, і вони приїдуть, подарують нашому місту свято великого футболу", - заявив Санін.

Як відомо, поєдинок 7-го туру між "Маріуполем" і "Динамо" повинен був відбутися 27-го серпня, але київський клуб не з'явився на гру, мотивуючи це близькістю міста до зони військових дій.

Раніше 27 серпня у прес-службі маріупольської команди повідомили, що київська команда до Маріуполя так і не прибула, тому матч, ймовірно, не відбудеться.

"Клуб в рамках своєї соціальної відповідальності пропонує звернутися до кас стадіону або спорткомплексу "Іллічівець" і здати квитки: ми повернемо вам гроші з нашими найщирішими вибаченнями", – йшлось в заяві.

"ФК "Динамо" Київ натомість заявив про готовність зіграти календарний матч7-го туру УПЛ з ФК "Маріуполь" саме у місті Маріуполі, однак це відбудеться відразу після нормалізації оперативної обстановки на Маріупольському (Приморському) напрямку та надання поточних оперативних листів від органів СБУ та ГУНП.

Читайте також: Прифронтовий Маріуполь: хто проти повернення футбольного свята на Донеччину?

Нагадаємо, Служба безпеки України направила лист до Федерації футболу України із застереженнями щодо безпеки у Маріуполі для проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо" Київ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2017 21:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.