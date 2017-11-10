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Фонд держмайна переніс продаж Одеського припортового заводу

Продаж планується в проміжку лютий-квітень 2018.
Фонд держмайна України затвердив терміни продажу пакетів акцій ряду підприємств, в тому числі Одеського припортового заводу, Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.
Фонд держмайна переніс продаж Одеського припортового заводу Фото: infoindustria.com

Відповідний наказ 5 жовтня підписав і. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, документ опублікований в газеті Відомості приватизації 11 жовтня, - інформує Liga.net.

У разі, якщо Кабінет міністрів прийме рішення про умови продажу, в листопаді ФДМУ планує продати 68% акцій ПАТ Запорізький алюмінієвий комбінат, 99,8% акцій Херсонської ТЕЦ, а в грудні - 99,5% акцій ОПЗ і 99,9% компанії Оріана.
Також на грудень заплановано продажу 25% акцій Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.

Нагадаємо, керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров заявляв, що продаж планується в проміжку лютий-квітень 2018.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР розчарований ходом приватизації в Україні.

Нагадаємо, що в грудні 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже заявляв про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. Проте в лютому 2017 ОПЗ відновив роботу.

Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.

Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.

 

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11 10 2017 15:39
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