Фонд держмайна переніс продаж Одеського припортового заводу
Відповідний наказ 5 жовтня підписав і. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров, документ опублікований в газеті Відомості приватизації 11 жовтня, - інформує Liga.net.
У разі, якщо Кабінет міністрів прийме рішення про умови продажу, в листопаді ФДМУ планує продати 68% акцій ПАТ Запорізький алюмінієвий комбінат, 99,8% акцій Херсонської ТЕЦ, а в грудні - 99,5% акцій ОПЗ і 99,9% компанії Оріана.
Також на грудень заплановано продажу 25% акцій Донбасенерго, Одесаобленерго і Сумиобленерго.
Нагадаємо, керівник Фонду держмайна Віталій Трубаров заявляв, що продаж планується в проміжку лютий-квітень 2018.
Раніше повідомлялося, що ЄБРР розчарований ходом приватизації в Україні.
Нагадаємо, що в грудні 2016 року Одеський припортовий завод (ОПЗ) вже заявляв про тимчасове зупинення виробництв і цехів заводу. Проте в лютому 2017 ОПЗ відновив роботу.
Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.
Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.
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