Фондовий ринок України досі не працює через вірус
На ранок 29 червня не працювали всі основні біржові майданчики - "Перспектива", ПФТС і "Українська біржа". У біржі "Перспектива" досі не працює навіть сайт, інформує Finclub.
Прес-служби ПФТС і "Української біржі" повідомили торговців ідентичними повідомленнями про те, що "старт торгів відкладено до відновлення клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів".
Національний депозитарій України, який здійснює облік цінних паперів, і банк "Розрахунковий центр", який забезпечує грошові розрахунки за операціями з цінними паперами, припинили роботу через кібератаки ще у вівторок. Водночас "Українська біржа" і ПФТС завершили торги в нормальному режимі. Зараз, у зв'язку з припиненням роботи НДУ і РЦ, вони зіткнулися з проблемою оформлення угод. Операції заморожені.
На сайті Нацдепозитарію повідомляють, що про час відкриття операційного дня буде повідомлено пізніше: "Видача документів почнеться о 12:00. Сервіс "Кабінет клієнта" для відправлення звітності почне свою роботу в другій половині дня".
У цей момент сайт банку "Розрахункового центру" не працює. За інформацією від учасників ринку, комп'ютери компанії і всі бази даних заблоковані вірусом, невідомо, чи зможуть вони відновити дані, в якому обсязі і коли.
Торги терміновими контрактами проводяться на "Українській біржі" в стандартному режимі, крім ф'ючерсних і опціонних контрактів на індекс українських акцій, торги якими стартують одночасно з відновленням торгів на фондовому ринку.
Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.
Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.
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