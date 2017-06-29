Фондовий ринок України досі не працює через вірус

Фондовий ринок України досі не відновився після атаки вірусу Petya ("Петя"), який нещодавно вразив українські компанії.

На ранок 29 червня не працювали всі основні біржові майданчики - "Перспектива", ПФТС і "Українська біржа". У біржі "Перспектива" досі не працює навіть сайт, інформує Finclub.

Прес-служби ПФТС і "Української біржі" повідомили торговців ідентичними повідомленнями про те, що "старт торгів відкладено до відновлення клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів".

Національний депозитарій України, який здійснює облік цінних паперів, і банк "Розрахунковий центр", який забезпечує грошові розрахунки за операціями з цінними паперами, припинили роботу через кібератаки ще у вівторок. Водночас "Українська біржа" і ПФТС завершили торги в нормальному режимі. Зараз, у зв'язку з припиненням роботи НДУ і РЦ, вони зіткнулися з проблемою оформлення угод. Операції заморожені.

На сайті Нацдепозитарію повідомляють, що про час відкриття операційного дня буде повідомлено пізніше: "Видача документів почнеться о 12:00. Сервіс "Кабінет клієнта" для відправлення звітності почне свою роботу в другій половині дня".

У цей момент сайт банку "Розрахункового центру" не працює. За інформацією від учасників ринку, комп'ютери компанії і всі бази даних заблоковані вірусом, невідомо, чи зможуть вони відновити дані, в якому обсязі і коли.

Торги терміновими контрактами проводяться на "Українській біржі" в стандартному режимі, крім ф'ючерсних і опціонних контрактів на індекс українських акцій, торги якими стартують одночасно з відновленням торгів на фондовому ринку.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.