Франція виділить 50 млн євро на гуманітарну допомогу Сирії

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні я зібрав гуманітарні організації, які працюють в Сирії. Реагуючи на ситуацію, Франція починає строковий фонд на 50 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.