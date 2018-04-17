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Франція виділить 50 млн євро на гуманітарну допомогу Сирії

З 2011 року в Сирії не припиняються військові дії
Франція виділить 50 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Сирії.
Франція виділить 50 млн євро на гуманітарну допомогу Сирії Фото: afp.com

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні я зібрав гуманітарні організації, які працюють в Сирії. Реагуючи на ситуацію, Франція починає строковий фонд на 50 млн євро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

 

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17 04 2018 08:59
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