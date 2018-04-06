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Геращенко заявила, що 5 тисяч українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу

Вона закликала українців подумати, чи "варто їхати в країну-агресор"
Близько 5 тисяч громадян України придбали квитки на Чемпіонат світу з футболу попри небезпеку поїздок до Росії.
Геращенко заявила, що 5 тисяч українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу Фото: tv24

"Дозвольте звернутися до всіх українців - тих 5 000 українців, про яких говорять, що вони начебто купили квитки їхати на Чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, 10 разів подумайте над тим, чи варто їхати в країну-агресор, де вас можуть хопити, затримати - і потім українська влада буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів", - заявила віце-спікер і представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на погоджувальній раді парламенту.  

"Не варто ані гривнею, ані рублем підтримувати будь-що, що відбувається в Росії", - додала Геращенко.

"Я прошу всіх нас апелювати до всіх міжнародних структур з двома вимогами: тиск на Путіна, щоб до Чемпіонату світу з футболу були звільнені політв’язні й заручники і допуск Міжнародного комітету Червоного хреста й українського омбудсмена Людмили Денісової до всіх тюрем, у тому числі й на окупованих територіях на Донбасі і в Криму, й до наших політв’язнів у Росії", - закликала нардепів Геращенко.

Минулого тижня у Мінську українська сторона знову заявила про готовність передати 23 росіян задля звільнення Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба та інших політв'язнів - а представники РФ сказали, що цих росіян включають у списки ОРДО й ОРЛО, заявила вона.

"Сьогодні буде винесено псевдовирок українському журналісту Рроману Сущенку, у Кремлі вже прийнято рішення - немає сумнівів, що його засудять", - додала вона.

"Минулої неділі у 80 містах світу пройшли акції на підтримку Олега Сенцова й інших політв'язнів Кремля", - нагадала віце-спікер.

Крім Олега Сенцова, голодують Олександр Кольченко, Олександр Шумков, Володимир Балух, наголосила вона.

"Терор, оголошений Російською Федерацією українцям, немає кінця  і краю", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Павло Клімкін закликав громадян України не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу.

Також, поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія не рекомендує німецьким футбольним фанатам їхати у Росію на Чемпіонат світу з футболу.

 

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04 06 2018 12:42
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