Глава генштабу Іраку обіцяє вже в травні звільнити Мосул від бойовиків Ісламської Держави
Про це повідомляє Reuters із посиланням на державну газету "Аль-Сабах"
Боротьба повинна бути завершена "максимум за три тижні", сказав керівник генштабу іракської армії, генерал-лейтенант Осман аль-Ганмі.
"Ісламська держава" втратила більшість районів міста через наступ іракської армії, який підтримують літаки проамериканської коаліції. Тепер бойовики оточені у північно-західних районах Мосула, зокрема, в історичному центрі Старого міста.
Організація Об'єднаних Націй вважає, що до півмільйона людей залишаються в зоні, контрольованій бойовиками, 400 тис. з яких перебувають у Старому місті з невеликою кількістю їжі та води і не мають доступу до лікарень.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Нагадаємо, в лютому 2017 під час наступу на Мосул армія Іраку в результаті запеклих боїв з терористами "Ісламської держави" взяла під контроль місцевий аеропорт і військовий табір Ель-Газлані.
Сили спецпризначення федеральної поліції Іраку відбили у бойовиків "Ісламської держави" перший район у західній частині Мосула.
75 бригада дев'ятої Дивізії ВС Іраку знайшла в Мосулі арсенали хімічної зброї терористів ІДІЛ на одному зі складів міста.
Шиїтське збройне формування "Хашед аш-Шаабі", яке підтримує армію Іраку в операції зі звільнення Мосула, заявило про виявлення поблизу міста масового поховання жертв бойовиків "Ісламської держави".
У березні іракські військові звільнили від бойовиків "Ісламської держави" більше третини західного Мосула.
У квітні бойовики "Ісламської держави" використали хімічну зброю в звільненому районі західної частини Мосула.
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