ГПУ проводить розслідування проти заступника директора НАБУ

Слідство підкреслює, що закон "Про державну службу" прямо позбавляє права на державну службу осіб, які мають громадянство іншої держави

Генпрокуратура проводить розслідування стосовно першого заступника директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Гізо Углави про підозру в ухиленні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24 березня 2017 року за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, їх використання та зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, повідомляють "Українські новини", посилаючись на рішення суду.

Слідчий вказує, що 25 квітня 2015 року наказом директора НАБУ на посаду його першого заступника був призначений Углава.

"Згідно з отриманими даними, на момент призначення на посаду першого заступника директора НАБУ, він не втратив громадянства Грузії, перебував на обліку Служби громадянства та міграції Грузії і фактично мав громадянство зазначеної держави до червня 2016 року", – сказано в судовому рішенні в частині обґрунтування клопотання ГПУ.

Слідство підкреслює, що закон "Про державну службу" прямо позбавляє права на державну службу осіб, які мають громадянство іншої держави.

"Таким чином, Углава, при прийомі на державну службу в НАБУ, вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про відсутність у нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість в подальшому зайняти пост першого заступника директора НАБУ", – вважає слідство.

Також Генпрокуратура вважає, що посадові особи бюро, які здійснювали перевірку кандидата на службі і обізнані про його належність до громадянства Грузії, навмисне використовували своє службове становище всупереч інтересам служби та завдали істотної шкоди інтересам держави.

Крім того, зазначено, що ГПУ розслідує можливе ухилення від сплати податків Углави.

Зокрема, встановлено, що він у 2016 році реалізував свої корпоративні права в грузинському ТОВ "Транспортир" (LLC Transportir), за що отримав прибуток у розмірі 3 380 705 гривень, але не сплатив до державного бюджету України кошти в сумі 608 526, 9 гривень (18%), чим порушив вимоги Податкового кодексу.

Відзначається, що суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і надав слідству доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, що знаходяться у володінні компетентних органів Грузії, зокрема до документів про втрату Углавою грузинського громадянства, а також до документів, що містять всю інформацію про компанію "Транспортир"(LLC Transportir).

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 19 травня Генеральна прокуратура заявила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

Згодом у НАБУ заявили, що працівник, про затримання якого повідомила напередодні секретар генпрокурора Лариса Сарган, не є співробітником НАБУ.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко заявив, що колишній співробітник НАБУ Олександр Самковий, якого затримали за отримання хабара, вимагав гроші для чинних правоохоронців.