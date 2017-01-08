ГПУ закрила справу проти Пашинського щодо стрілянини за участю нардепа
Так, слідство дійшло висновку, що Пашинський діяв в рамках необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність.
Дії другого учасника подій - В'ячеслава Хімікуса - визнані "суспільно небезпечними". У той же час слідство встановило, що в діях Хімікуса відсутній склад кримінального злочину за ч. 2. ст. 296 КК України (хуліганство), однак йому інкримінують адміністративне правопорушення. Йдеться про нецензурні висловлювання, - повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову ГПУ.
Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп з "Народного фронту" Сергій Пашинський, потерпілим.
Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.
Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника.
За словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.
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