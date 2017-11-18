Гриневич каже, що "вигризатиме" зарплату для вчителів через від'їзд вчителя року-2016 в Лондон

Гриневич заявила, що знає про ситуацію з виїздом Македон за кордон

Міністр освіти України Лілія Гриневич заявила, що виїзд на роботу до Великобританії вчителя року – 2016 Віолетти Македон – мотивація підвищувати зарплату українським педагогам.

"Я знаю про цю ситуацію... Це для мене ще більша мотивація йти і вигризати зарплату для вчителів", – заявила Гриневич на зустрічі з вчителями у Закарпатській області 17 листопада, повідомляють "Українські новини".

16 листопада стало відомо, що вчителька англійської мови з Закарпаття Віолетта Македон, яка у 2016 році в Україні перемогла в конкурсі "Учитель року", переїхала до Лондона і працює доглядальницею. Причиною переїзду, за її словами, стали "бажання подорожувати, поліпшити мова і дати освіту синові".

6 вересня після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту" Гриневич заявила, що документ передбачає встановлення мінімальної зарплати вчителя на рівні трьох мінімальних зарплат.