Гриневич каже, що "вигризатиме" зарплату для вчителів через від'їзд вчителя року-2016 в Лондон
"Я знаю про цю ситуацію... Це для мене ще більша мотивація йти і вигризати зарплату для вчителів", – заявила Гриневич на зустрічі з вчителями у Закарпатській області 17 листопада, повідомляють "Українські новини".
16 листопада стало відомо, що вчителька англійської мови з Закарпаття Віолетта Македон, яка у 2016 році в Україні перемогла в конкурсі "Учитель року", переїхала до Лондона і працює доглядальницею. Причиною переїзду, за її словами, стали "бажання подорожувати, поліпшити мова і дати освіту синові".
6 вересня після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту" Гриневич заявила, що документ передбачає встановлення мінімальної зарплати вчителя на рівні трьох мінімальних зарплат.
Нагадаємо, що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.
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