Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Гриневич каже, що "вигризатиме" зарплату для вчителів через від'їзд вчителя року-2016 в Лондон

Гриневич заявила, що знає про ситуацію з виїздом Македон за кордон
Міністр освіти України Лілія Гриневич заявила, що виїзд на роботу до Великобританії вчителя року – 2016 Віолетти Македон – мотивація підвищувати зарплату українським педагогам.
Гриневич каже, що "вигризатиме" зарплату для вчителів через від Лілія Гриневич. Фото: depo.ua

"Я знаю про цю ситуацію... Це для мене ще більша мотивація йти і вигризати зарплату для вчителів", – заявила Гриневич на зустрічі з вчителями у Закарпатській області 17 листопада, повідомляють "Українські новини".

16 листопада стало відомо, що вчителька англійської мови з Закарпаття Віолетта Македон, яка у 2016 році в Україні перемогла в конкурсі "Учитель року", переїхала до Лондона і працює доглядальницею. Причиною переїзду, за її словами, стали "бажання подорожувати, поліпшити мова і дати освіту синові".

6 вересня після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту" Гриневич заявила, що документ передбачає встановлення мінімальної зарплати вчителя на рівні трьох мінімальних зарплат.

Нагадаємо, що 5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2017 12:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.