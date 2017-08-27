Хакери використовують спойлери серіалу "Гра Престолів" для поширення вірусів

Компанія Proofpoint, що займається інформаційною безпекою, виявила "цілеспрямовану email-кампанію" з розповсюдження вірусів серед довірливих користувачів.

Для цього хакери використовували деталі "злитих" епізодів "Гри престолів", заманюючи користувачів завантажити файл, прикріплений до листа, під приводом дізнатися продовження раніше за всіх. Файл у форматі Microsoft Word містив шкідливий код, який моментально заражав комп'ютери, повідомляє Proofpoint.

Перші повідомлення про атаку надійшли 10 серпня. Користувачі зробили скріншот листа, який починався із заголовка "Хочеш побачити" Гру престолів" раніше за всіх?".

"Привіт, це твій шанс побачити "Гру престолів" раніше за всіх. Ось що ти побачиш у наступних епізодах: [спойлер]. Звичайно, ти повинен заплатити мені трохи. За п'яту серію сьомого сезону – 10 доларів, за шосту – 20, за сьому – 30. За всі три епізоди – 50. Щоб довести мою щирість, дозволь мені показати тобі трохи відео зі сценами, описаними вище", – йшлося в листах хакерів.

Крім реальних спойлерів, що містяться у вкладеному документі, у файлі був захований шкідливий код, який встановлював троянський вірус "9002". За припущенням Proofpoint, за атакою може стояти група хакерів, пов'язаних з китайським урядом. При цьому, на думку фахівців, це не ті ж люди, які вчинили атаку на HBO.

Нагадаємо, хакери зламали телеканал HBO і вкрали сценарій четвертої серії сьомого сезону "Гри престолів", яка ще не вийшла в ефір. Згодом, 4 серпня в інтернет виклали четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", офіційна прем'єра якої була призначена на неділю, 6 серпня.

Американський кабельний телеканал HBO запропонував хакерам, які викрали сценарій нових епізодів серіалу "Гра престолів", $250 тисяч у біткойнах за тижневе відтермінування для виконання висунутих вимог.

Хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.

Телеканал НВО оприлюднив трейлер останньої, сьомої серії 7-го сезони серіалу "Гра престолів".