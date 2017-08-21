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НВО оприлюднив трейлер фінальної серії 7 сезону "Гри престолів", - ВІДЕО

У ролику зустрічаються сторони претендентів на залізний трон - армія Дейенеріс (хоча її самої немає), Джон Сноу та чинна королева 7 королівств Серсея Ланністер
Телеканал НВО оприлюднив трейлер останньої, сьомої серії 7-го сезони серіалу "Гра престолів".
НВО оприлюднив трейлер фінальної серії 7 сезону "Гри престолів", - ВІДЕО Фото: Courtesy of HBO

Серія вийде в ефір на НВО 27 серпня 2017 року.

"Є тільки одна війна, яка має значення. І вона почалася", - каже Джон Сноу, йдеться на офіційному Youtube-каналі GOT.

Нагадаємо, що хакери відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів" погрожують HBO опублікувати останню частину сьомого сезону культового серіалу.

Група "містера Сміта" взяла на себе відповідальність за останні витоки телеканалу HBO: хакерське угруповання вкрало 1,5 терабайта даних і зажадало 6 мільйонів доларів викупу. З кінця липня в мережу двічі потрапляли епізоди "Гри престолів" й один раз зловмисники зламували соцмережі телеканалу.

Зокрема, в Індії чотири людини заарештовано за підозрою в причетності до витоку епізоду серіалу.

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21 08 2017 13:47
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