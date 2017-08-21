НВО оприлюднив трейлер фінальної серії 7 сезону "Гри престолів", - ВІДЕО
Серія вийде в ефір на НВО 27 серпня 2017 року.
"Є тільки одна війна, яка має значення. І вона почалася", - каже Джон Сноу, йдеться на офіційному Youtube-каналі GOT.
Нагадаємо, що хакери відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів" погрожують HBO опублікувати останню частину сьомого сезону культового серіалу.
Група "містера Сміта" взяла на себе відповідальність за останні витоки телеканалу HBO: хакерське угруповання вкрало 1,5 терабайта даних і зажадало 6 мільйонів доларів викупу. З кінця липня в мережу двічі потрапляли епізоди "Гри престолів" й один раз зловмисники зламували соцмережі телеканалу.
Зокрема, в Індії чотири людини заарештовано за підозрою в причетності до витоку епізоду серіалу.
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