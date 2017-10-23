Харківська ДТП: у лікарні взяли під охорону другого водія

У Харкові в лікарні взяли під охорону другого водія-учасника резонансної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 5 людей та ще 6 поранено

Про це сказав адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає УНІАН.

"Розцінювати це як якийсь тиск або вплив - можливо, але ми не будемо когось звинувачувати в незаконних діях. Але маємо те, що маємо. Працівники правоохоронних органів там присутні", - сказав адвокат.

При цьому Перепелиця наголосив, що Дронов нікуди тікати не збирається.

"Він звернувся до лікарні і там перебуває. У нього не якась Vip-палата, він лежить на загальних умовах", - сказав адвокат.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області журналістам підтвердили, що до Дронова приставлено охорону.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.