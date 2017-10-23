Харківська ДТП: у лікарні взяли під охорону другого водія
Про це сказав адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає УНІАН.
"Розцінювати це як якийсь тиск або вплив - можливо, але ми не будемо когось звинувачувати в незаконних діях. Але маємо те, що маємо. Працівники правоохоронних органів там присутні", - сказав адвокат.
При цьому Перепелиця наголосив, що Дронов нікуди тікати не збирається.
"Він звернувся до лікарні і там перебуває. У нього не якась Vip-палата, він лежить на загальних умовах", - сказав адвокат.
У відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області журналістам підтвердили, що до Дронова приставлено охорону.
Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
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