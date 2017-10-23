Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Харківська ДТП: у лікарні взяли під охорону другого водія

Дронов нікуди тікати не збирається
У Харкові в лікарні взяли під охорону другого водія-учасника резонансної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули 5 людей та ще 6 поранено
Харківська ДТП: у лікарні взяли під охорону другого водія Фото: соцмережі

Про це сказав адвокат Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, передає УНІАН.

"Розцінювати це як якийсь тиск або вплив - можливо, але ми не будемо когось звинувачувати в незаконних діях. Але маємо те, що маємо. Працівники правоохоронних органів там присутні", - сказав адвокат.

При цьому Перепелиця наголосив, що Дронов нікуди тікати не збирається.

"Він звернувся до лікарні і там перебуває. У нього не якась Vip-палата, він лежить на загальних умовах", - сказав адвокат.

У відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області журналістам підтвердили, що до Дронова приставлено охорону.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (1) +

Додати коментар
  • pol24 жовтня 2017 01:53
    Неприкасаемые:
    Шуфрич Нестер Нестерович, 1994 года рождения,
    ДТП - 26.08.2017 - Киев
    Дыминский Петр Петрович, 1954 г.р.
    ДТП - 18.08.2017 - Львовская обл.
    Молоток Денис Игоревич, 1988 г.р.
    ДТП - 06.11.2016 - Киев
    Толстошеев Станислав Андреевич 1995 г.р.
    ДТП - 09.01.2016 - Киев
    Омельченко Александр Александрович, 1938 г.р.
    ДТП - 20.12.2015, 26.11.2009, - Киев
    Луценко Александр Юрьевич, 1989 г.р.
    ДТП - 08-02-2015 - Киев
    Кравченко Илья, 1991 г.р.
    ДТП - 22.09.2013 - Луганск
    Бровко Константин
    ДТП - 14.08.2013 - Днепропетровск
    Яценко Антон Владимирович, 1977 г.р.
    ДТП - 02.09.2012 - Умань
    Халаменда Игорь Анатольевич, 1969 г.р.
    ДТП - 09.08.2012 - Ивано-Франковск
    Джарты Ольга Васильевна 1989 г.р.
    ДТП - 15.11.2011 - Киев
    Соловей Наталья, 1982 г.р.
    ДТП - 24.06.2011 - Киев
    Аваков Александр Арсенович, 1988г.р.
    ДТП - 17.04.2011 - Харьков
    Гапонюк Игорь Олегович, 1987 г.р.
    ДТП - 27.03.2011 - Одесса
    Веприцкий Сергей Сергеевич, 1991 г.р.
    ДТП - 28.02.2011 - Харьков
    Мартынова Ксения Алексеевна, 1990 г.р.
    ДТП - 11.10.2009 - Днепропетровск
    Коробчинский Артур Александрович, 1989 г.р.
    ДТП - 02.10.2009 - Одесса
    Криворучко Артем, 1985 г.р.
    ДТП - 15.05.2009 - Киев
    Каратуманов Дмитрий Олегович, 1991 г.р.
    ДТП - 01.11.2008 - Харьков
    Файнгольд Виталий Иосифович, 1984 г.р.
    ДТП - 16.09.2008 - Симферополь
    Петросян Феликс Феликсович, 1989 г.р.
    ДТП - 13.01.2008 - Одесса
    Калиновский Сергей Зиновьевич, 1985 г.р.
    ДТП - 30.05.2007 - Киев
    Тараба Тарас Олександрович, 1984 г.р.
    ДТП - 11.05.2006 - Запорожское шоссе. Відповісти
23 10 2017 23:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.