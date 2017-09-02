Хлопець підірвався на міні під Маріуполем
"В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітки і кінцівок", - повідомляє відділення Нацполіції у Донецькій області.
Медики повідомили, що чоловік отримав поранення близько 13.00 і зараз знаходиться на операції. Це перший такий випадок в цьому році.
Водночас поліція повідомляє, що в районі Авдіївки в результаті обстрілу з боку бойовиків отримав поранення місцевий житель.
"Постраждали вул. Соборна і Тургенєва. Осколкове поранення отримав чоловік 1967 року народження. У момент обстрілу чоловік знаходився у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки і лопатки був госпіталізований в міську лікарню", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вказується, що руйнувань зазнали будинки 12 і 14 по вул. Тургенєва.
Нагадаємо, у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: