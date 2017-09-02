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Хлопець підірвався на міні під Маріуполем

Це перший такий випадок в цьому році
Хлопець 1993 року народження підірвався на міні на трасі між прифронтовими селищами Павлопіль і Чермалик.
Хлопець підірвався на міні під Маріуполем Фото:dn.depo.ua

"В результаті вибуху він отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення грудної клітки і кінцівок", - повідомляє відділення Нацполіції у Донецькій області.

Медики повідомили, що чоловік отримав поранення близько 13.00 і зараз знаходиться на операції. Це перший такий випадок в цьому році.

Водночас поліція повідомляє, що в районі Авдіївки в результаті обстрілу з боку бойовиків отримав поранення місцевий житель.

"Постраждали вул. Соборна і Тургенєва. Осколкове поранення отримав чоловік 1967 року народження. У момент обстрілу чоловік знаходився у власному дворі по вул. Соборній. З пораненнями руки і лопатки був госпіталізований в міську лікарню", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вказується, що руйнувань зазнали будинки 12 і 14 по вул. Тургенєва.

Нагадаємо, у районі Авдіївки тривають бойові дії попри заклик тристоронньої контактної групи від 1 лютого припинити вогонь до 5 лютого.

Зазначимо, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала збільшення кількості важких озброєнь по обидва боки від лінії розмежування на Донбасі.
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09 02 2017 19:38
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