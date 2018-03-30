Холодницький прийде на допит в Генпрокуратуру 3 квітня "Я казав, я ні від кого не ховаюся, нікуди не збираюся тікати"

Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що прийде на допит у Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури на 10:00 ранку 3 квітня.

Назар Холодницький Фото: slavpeople.com

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