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Холодницький прийде на допит в Генпрокуратуру 3 квітня

"Я казав, я ні від кого не ховаюся, нікуди не збираюся тікати"
Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький заявив, що прийде на допит у Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури на 10:00 ранку 3 квітня.
Холодницький прийде на допит в Генпрокуратуру 3 квітня Назар Холодницький Фото: slavpeople.com

Про це Холодницький заявив на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

"Цим департаментом здійснюється розслідування, 3 квітня мене викликають на допит у цей департамент на 10:00, я піду на нього і дам усі покази. Я казав, я ні від кого не ховаюся, нікуди не збираюся тікати. Але цим департаментом було, і за підтримки НАБУ, я так розумію, був встановлений прослуховуючий засіб", - заявив Холодницький.

Відзначимо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.

За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.

Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.

 

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