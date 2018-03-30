Холодницький прийде на допит в Генпрокуратуру 3 квітня
Про це Холодницький заявив на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
"Цим департаментом здійснюється розслідування, 3 квітня мене викликають на допит у цей департамент на 10:00, я піду на нього і дам усі покази. Я казав, я ні від кого не ховаюся, нікуди не збираюся тікати. Але цим департаментом було, і за підтримки НАБУ, я так розумію, був встановлений прослуховуючий засіб", - заявив Холодницький.
Відзначимо, що сьогодні генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
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