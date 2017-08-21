ІДІЛ фінансувала теракти в Європі через фірми в Британії, - The Sunday Times

Терористична організація "Ісламська держава" фінансувала теракти в країнах Європи та доставку військового обладнання в Іспанію через мережу компаній, які працюють в Кардіффі (Вельс, Велика Британія)

Про це з посиланням на документи ФБР повідомляє поважне британське видання The Sunday Times.

Так, через афілійовані фірми 32-річному американському екстремісту Мохаммеду Елшінаві в американський штат Меріленд перевели тисячі фунтів.

"Для злочинної схеми використали компанію Ibacstel Electronics, через яку відправили в цілому $7,7 ти. Ці гроші призначалися для завдання збитків або терористичного нападу в США. Операції "ІД", які проходять через Кардіфф, включають замовлення на блокування помилок у комп'ютерних системах, а також на програмне забезпечення, що допомагає запускати ракети ", - повідомляє видання.

Документи американських судів, на які посилається The Sunday Times, показують шлях, який пройшли пов'язані з вельськими компаніями люди для маскування підготовки злочинів.

Також видання зазначає, що через компанії в Кардіффі терористи доставили до Іспанії безпілотні літальні апарати для спостереження. За твердженням ФБР, ці БПЛА здатні ідентифікувати розташування цілей.

З американських судових документів випливає, що поставку організували влітку 2015 року на адресу в Мадриді. При цьому незрозуміло, хто отримав замовлення та чи залишилося обладнання в країні.

Як відомо, у четвер, 17 серпня, у Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Згодом, у прибережному каталонському місті Камбрілс, розташованому на південний схід від Барселони, співробітники правоохоронних органів Іспанії провели спецоперацію в зв'язку з ймовірною новою терористичною атакою.

Пізніше видання El Espaňol повідомило, що терористи, які вчинили напад в Барселоні, мали більш жорстокі плани. Початковою ідеєю атаки було наповнення трьох фургонів вибуховими речовинами і підрив їх у трьох багатолюдних частинах міста. Однією з поставлених цілей був собор Саграда-Прізвище (Святого Сімейства).

Перед атаками в Барселоні та Камбрільсі два вибухи прогриміли в іспанському муніципалітеті Альканар, унаслідок чого загинуло двоє людей. Було встановлено, що в будинку спрацював вибуховий пристрій, який виготовляли терористи, які там проживали.