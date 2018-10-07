Ілон Маск спустився у тайську печеру, де рятують дітей
У печеру Кхао Луанг, у якій застрягли хлопці, спустився голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, повідомляє Indian Express.
"Щойно повернувся з печери. Міні-субмарина готова, якщо знадобиться", – написав він в Instagram.
"Вона виготовлена з частин ракети і названа "Дикі кабани" на честь дитячої футбольної команди. Залишаю її тут на випадок, якщо вона буде корисна в майбутньому", – додав Маск.
Поки що тайці відмовилися використовувати мініатюрну субмарину Маска, яку він спеціально протестував перед тим у Лос-Анджелесі. Як повідомляє The Guardian, у цьому випадку її використання не практичне.
Напередодні з печери дістали 8 хлопчаків, які зникли ще 23 червня. Перед тим, доставляючи кисень у довгу печеру, загинув один із рятувальників.
Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.
Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.
Увечері 8 липня операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, призупинили через вичерпання запасів кисню.
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