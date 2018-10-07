Ілон Маск спустився у тайську печеру, де рятують дітей

Поки що тайці відмовилися використовувати мініатюрну субмарину Маска

У Таїланді стартувала остання фаза з порятунку дітей з печери – чотирьох підлітків і їхнього тренера сподіваються визволити на поверхню у вівторок.

У печеру Кхао Луанг, у якій застрягли хлопці, спустився голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, повідомляє Indian Express.

"Щойно повернувся з печери. Міні-субмарина готова, якщо знадобиться", – написав він в Instagram.

"Вона виготовлена ​​з частин ракети і названа "Дикі кабани" на честь дитячої футбольної команди. Залишаю її тут на випадок, якщо вона буде корисна в майбутньому", – додав Маск.

Поки що тайці відмовилися використовувати мініатюрну субмарину Маска, яку він спеціально протестував перед тим у Лос-Анджелесі. Як повідомляє The Guardian, у цьому випадку її використання не практичне.

Напередодні з печери дістали 8 хлопчаків, які зникли ще 23 червня. Перед тим, доставляючи кисень у довгу печеру, загинув один із рятувальників.

Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.