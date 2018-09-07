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SpaceX протестував субмарину для порятунку дітей із затопленої печери у Таїланді

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував відео підводних випробувань міні-субмарини, яку створили спеціально для порятунку дітей, які застрягли у затопленій печері у Таїланді.
SpaceX протестував субмарину для порятунку дітей із затопленої печери у Таїланді Фото: twitter.com/elonmusk

Випробування відбулися в басейні в Лос-Анджелесі.

На відео видно, як один дайвер тягне міні-субмарину за собою, доки інший штовхає її ззаду. 

Нагадаємо, що 2 липня, через дев'ять днів після зникнення, в Таїланді рятувальники знайшли юнацьку футбольну команду і їхнього тренера.

Рятувальна операція в Таїланді почалася вранці 8 липня. За словами голови штабу рятувальної операції Наронгсака Осоттанаконі, в дальній район печери, де знаходилися діти з тренером, вирушила команда з 13 водолазів. Чотирьох дітей вдалося евакуювати на поверхню.

Увечері 8 липня операцію з порятунку дітей, які застрягли в затопленій печері в Таїланді, призупинили через вичерпання запасів кисню.

6 липня стало відомо, що в Таїланді загинув колишній військовий водолаз, який брав участь в операції з порятунку дітей, які опинилися у затопленій печері Тхам Луанг Нанг Нон. 

Дайвер з України Всеволод Коробов також бере участь у рятувальній операції в Таїланді.

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09 07 2018 10:58
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