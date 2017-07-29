Інформація про причетність Трояна до вимагання не підтвердилася, – СБУ

У Службі безпеки України запевнили, що заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян не є підозрюваною особою.

Інформація про ймовірну причетність заступника глави МВС Вадима Трояна до протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась, він не є підозрюваною особою. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України, яке оприлюднено 29 липня.

"СБУ спільно з ГПУ проведено спецоперацію щодо документування та затримання трьох осіб, які підозрюються у вимаганні коштів з керівника суб'єкта підприємницької діяльності. Затриманим особам обрано міру запобіжного заходу", – зазначили у Службі безпеки.

У межах проведення слідчих дій правоохоронці отримали інформацію про вірогідну участь у протиправних діяннях заступника міністра МВС України Трояна.

"Було ухвалено рішення про проведення обшуку у житловому приміщенні Трояна. За результатами вказаних слідчих дій інформація про ймовірну причетність Трояна до такої протиправної діяльності виявилась недостовірною і не підтвердилась. Таким чином Троян не є підозрюваною особою", – заявили в СБУ.

Слідство у справі щодо затриманих осіб триває.

Нагадаємо, 28 липня ЗМІ опублікували новину про те, що Вадима Трояна затримали на отриманні хабара в 2 млн грн. Троян спростував цю інформацію, назвавши повідомлення ЗМІ фейком.

Затриманим на хабарі виявився не заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, а його помічник.

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