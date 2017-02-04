Італія разом з лівійськими племенами боротиметься проти мігрантів

Офіційно влада Італії обґрунтовує домовленість намаганням запобігти смертям біженців під час перетину Середземного моря

60 лідерів племен південної Лівії погодилися на таємні умови Італії і обіцяють допомогти зменшити потік нелегальних мігрантів до Євросоюзу.

Як повідомляє DW, італійський уряд домовився з ворогуючими племенами на півдні Лівії про боротьбу з нелегальною міграцією з африканських країн, що на південь від Сахари.

Загалом 60 лідерів племен – серед них туареги з південного заходу і тубу з південного сходу – дійшли згоди щодо плану з 12 пунктів.

На 72-годинних таємних переговорах у Римі був також присутній представник міжнародно визнаного уряду Лівії.

Сторони угоди не повідомили її деталі, однак офіційно влада Італії обґрунтовує домовленість намаганням запобігти смертям біженців під час перетину Середземного моря та загрозою нападів ісламістів у пустелі.

Італія також заявила, що підтримуватиме програми з професійного навчання в Лівії задля запобігання розвитку злочинності.

Південну, переважно пустельну частину Лівії контролюють племена, що ворогують між собою та підтримують різний рівень зв'язків із двома урядами країни. Південь Лівії є перетином численних потоків наркотрафіку, торгівлі зброєю та перевезення нелегальних мігрантів.

Нагадаємо, біля узбережжя Ємену в результаті обстрілу судна з біженцями загинула щонайменше 31 людина.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про необхідність захищати цінності країни від мігрантів, які відмовляються інтегруватися в суспільство або поводяться антисоціально.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель закликала працівників міграційних служб та інших органів, котрі працюють із біженцями, прискорити депортацію до країн походження тих шукачів притулку, яким відмовили у статусі біженця.