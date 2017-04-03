Із зали суду вивели пресу, щоб Насірова оглянули лікарі

Лікарі мають зробити висновок, чи може він брати участь у засіданні

Представників засобів масової інформації попросили покинути залу, де розглядається обрання запобіжного заходу главі ДФС Роману Насірову.

Це відбулося після того, як за клопотанням адвокатів до зали суду завели лікарів "швидкої", які прибули на виклик за номером 103, повідомляє "Українська правда".

Лікарі мають оглянути Насірова, щоб зробити висновок, чи може він брати участь у судовому засіданні.

Раніше ці лікарі прибули до будівлі суду на виклик дружини Насірова. За словами адвокатів, вони діагностували в глави ДФС підвищений тиск, коли він ще перебував у "швидкій" на подвір'ї суду.

На початку засідання адвокати наголошували на необхідності надання Насірову медичної допомоги, а також заявили про катування підзахисного, бо він 13 годин перебуває без харчування.

Нагадаємо, згідно з результатами обстеження Романа Насірова, проведеного Інститутом кардіології ім. Стражеска у суботу 4 березня, у голови ДФС не виявлено жодних патологій. Водночас, остаточне заключення про стан вінцевого русла у клініці, де обстежували Насірова, надати не можуть через відсутність даних з клініки Феофанія.

Зазначимо, Солом'янський суд Києва, який тимчасово працює за адресою Вознесенський узвіз, 10б, у суботу, 4 березня, о 19:00 мав почати засідання для обрання запобіжного заходу Роману Насірову, однак поліція отримала повідомлення про замінування будівлі суду. Згодом інформацію про замінування спростували, Насірова занесли до суду.