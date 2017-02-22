Канада відреагувала на визнання Росією "паспортів" "Л/ДНР"

У Міністерстві закордонних справ Канади висловили стурбованість рішенням Москви визнати так звані паспорти самопроголошених "Л/ДНР".

"Ми дуже стурбовані рішенням Росії визнати документи та номерні знаки, видані сепаратистською де-факто владою в українській Донецькій і Луганській областях", - цитує Укрінформ коментар канадського МЗС.

У Канаді вважають, що дії РФ в даному випадку прямо підривають перспективи досягнення миру і встановлення безпеки, а також дух мінських угод.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що Канада підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, що 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР". Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Проте в Росії вважають, що визнання "паспортів ЛНР і ДНР" в Росії продиктовано гуманітарними міркуваннями і не йде врозріз з мінськими угодами.

Зазначимо, в Німеччині вважають, що визнання Росією паспортів терористів "ЛНР/ДНР" суперечить Мінським домовленостям та міжнародному праву.