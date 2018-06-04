Канада вислала чотирьох російських дипломатів

Російське посольство в Канаді повідомило, що вирішило вислати з країни чотирьох російських дипломатів у рамках скоординованих дій після отруєння в Великій Британії колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Всі дипломати вже залишили країну, передає ТАСС.

"Відповідно до вимоги канадської сторони оголошені Канадою персонами нон грата дипломати виїхали з країни", - повідомив представник посольства.

Нагадаємо, що в уряді Австрії заявили, що наразі не має абсолютної певності щодо причетності Росії до отруєння в Солсбері, тому вони не висилатимуть російських дипломатів.

Відзначимо, що вже 26 країн видворяють 143 російських співробітника розвідки, які видавали себе за дипломатів, у зв'язку з отруєнням у Солсбері.

Також НАТО вирішило видворити 7 співробітників російської дипломатичної місії в Брюсселі, які працювали в штаб-квартирі Альянсу.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.