Капітан затриманого в Азовському морі судна "Норд" вийшов із СІЗО

Капітан затриманого в Азовському морі судна "Норд" Володимир Горбенко покинув ізолятор тимчасового тримання (ІТТ).

"Вийшов з ІТТ і повинен вирушити в ГУ СБУ у Криму для проведення слідчих дій", - повідомила речник прокуратури Криму Тетяна Тихончик.

За її словами, він повинен з'явитися на допит.

Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно "Норд" під прапором РФ.

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом виходу судна "Норд" із закритого Києвом порту анексованої Керчі. 30 березня український суд заарештував судно "Норд".

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.

Як повідомляв iPress.ua, суд у Херсоні обрав запобіжний захід для капітана судна "Норд" Володимира Горбенка, помістивши його під варту. Захист вніс за нього заставу.