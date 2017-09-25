Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння рибою у Львові перевищила 50 осіб

Стан 14-ти госпіталізованих оцінюється як близький до важкого
Кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.
Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння рибою у Львові перевищила 50 осіб Фото: з вільних джерел

Станом на 6:00 понеділка госпіталізовано 52 особи (у тому числі 6 дітей), 4 людини перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться в повідомленні департаменту цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

Стан 14-ти госпіталізованих оцінюється як близький до важкого, інші потерпілі - у стані середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв iPress.ua22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція.

Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 09 2017 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

"Шлюб за розрахунком": як німецькі "друзі Путіна" у Бундестаг потрапили. Історія успіху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.