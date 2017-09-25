Кількість госпіталізованих внаслідок отруєння рибою у Львові перевищила 50 осіб Стан 14-ти госпіталізованих оцінюється як близький до важкого

Кількість потерпілих від отруєння копченою рибою у Львові збільшилася до 52 осіб.

Фото: з вільних джерел

Станом на 6:00 понеділка госпіталізовано 52 особи (у тому числі 6 дітей), 4 людини перебувають на амбулаторному лікуванні, - йдеться в повідомленні департаменту цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. Стан 14-ти госпіталізованих оцінюється як близький до важкого, інші потерпілі - у стані середнього ступеня тяжкості. Як повідомляв iPress.ua, 22 вересня до Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф поступило повідомлення про те, що до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано шістьох осіб (дорослих) із діагнозом: гостра кишкова інфекція. Станом на ранок 24 вересня кількість госпіталізованих зросла до 32 осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію