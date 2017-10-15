Кількість загиблих внаслідок теракту в Сомалі перевищила 230, – ФОТО 18+

Близько 300 поранених, влада країни оголосила триденну жалобу за загиблими

Внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі Могадішо загинула щонайменше 231 людина.

Влада країни оголосила триденну жалобу за загиблими, повідомляє АР.

Місцеві медіа повідомляють, що рідні збираються на місці інциденту та шукають зниклих близьких.

Зазначається, що це був один із найбільших вибухів в історії міста.



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com



Фото: apnews.com

Cпочатку повідомлялося про 22 загиблих внаслідок вибухів двох замінованих автомобілів, які сталися 14 жовтні у Могадішо. Згодом стало відомо, що внаслідок потужного вибуху в густонаселеному районі столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 85 людей.