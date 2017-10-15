Кількість загиблих внаслідок теракту в Сомалі перевищила 230, – ФОТО 18+
Влада країни оголосила триденну жалобу за загиблими, повідомляє АР.
Місцеві медіа повідомляють, що рідні збираються на місці інциденту та шукають зниклих близьких.
Зазначається, що це був один із найбільших вибухів в історії міста.
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Фото: apnews.com
Cпочатку повідомлялося про 22 загиблих внаслідок вибухів двох замінованих автомобілів, які сталися 14 жовтні у Могадішо. Згодом стало відомо, що внаслідок потужного вибуху в густонаселеному районі столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 85 людей.
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