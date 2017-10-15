Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість загиблих внаслідок теракту в Сомалі перевищила 230, – ФОТО 18+

Близько 300 поранених, влада країни оголосила триденну жалобу за загиблими
Внаслідок подвійного теракту у столиці Сомалі Могадішо загинула щонайменше 231 людина.
Кількість загиблих внаслідок теракту в Сомалі перевищила 230, – ФОТО 18+ Фото: apnews.com

Влада країни оголосила триденну жалобу за загиблими, повідомляє АР.

Місцеві медіа повідомляють, що рідні збираються на місці інциденту та шукають зниклих близьких.

Зазначається, що це був один із найбільших вибухів в історії міста.


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com


Фото: apnews.com

Cпочатку повідомлялося про 22 загиблих внаслідок вибухів двох замінованих автомобілів, які сталися 14 жовтні у Могадішо. Згодом стало відомо, що внаслідок потужного вибуху в густонаселеному районі столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 85 людей.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 10 2017 18:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.