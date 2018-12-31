Командувач ВМС України: повернення затриманих ФСБ військових - "справа честі"

Воронченко зазначив, що 2019 рік стане для українського флоту "роком нових викликів, досягнень і можливостей"

Повернення в Україну затриманих ФСБ біля узбережжя Криму українських військових – головне завдання і "справа честі".

"25 листопада Росія здійснила відкритий акт агресії і захопила в полон 24 українські військові моряки. Ця подія сколихнула весь світ, згуртувала нас і об’єднала в боротьбі з країною-агресором. Бойові побратими, ми з вами", – заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України, адмірал Ігор Воронченко в новорічному привітанні, оприлюдненому 31 грудня у Facebook.

"Ми продовжимо приведення організаційно-штатної структури до стандартів НАТО, отримаємо нові кораблі і катери, новітні зразки озброєння", – зазначив командувач Військово-морських сил Збройних сил України.

У відповідь на російську агресію ВМС України розгорнули сили у Азовському морі і системно нарощують їх, додав він.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу". Після цього проходження суден, які прямували в українські порти в Азовському морі, кілька днів було повністю заблоковане.

Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.