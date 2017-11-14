Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму

Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.

Про це повідомляє Українська місія ООН в Twitter.

"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи президента Петра Порошенка. За – 71, проти – 25, утрималися – 77", - йдеться у повідомленні.

Президент Петро Порошенко привітав ухвалення оновленої резолюції.

"Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму", - зазначив Порошенко.

За прийняття резолюції подякував і міністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці у Twitter.

"Резолюція сильніша - голосів більше. Всім дякую за роботу та підтримку. Разом працюємо далі", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Криму знову пройшли обшуки у громадських активістів.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.