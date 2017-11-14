Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму

Резолюція стосується дотримання прав людини
Третій комітет Генасамблеї ООН ухвалив оновлену резолюцію з прав людини щодо анексованого Криму.
Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму Фото: ria.ru

Про це повідомляє Українська місія ООН в Twitter.

"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи президента Петра Порошенка. За – 71, проти – 25, утрималися – 77", - йдеться у повідомленні.

Президент Петро Порошенко привітав ухвалення оновленої резолюції.

"Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму", - зазначив Порошенко.

За прийняття резолюції подякував і міністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці у Twitter.

"Резолюція сильніша - голосів більше. Всім дякую за роботу та підтримку. Разом працюємо далі", - написав він.

Нагадаємо, раніше в Криму знову пройшли обшуки у громадських активістів.

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 11 2017 21:56
ТЕГИ: Крим, ООН
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

Галасюк: Через контрабанду Україна втрачає ринки, гроші, виробництво та людський капітал

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.