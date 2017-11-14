Комітет Генасамблеї ООН ухвалив резолюцію щодо Криму
Про це повідомляє Українська місія ООН в Twitter.
"3-й комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму, внесену за ініціативи президента Петра Порошенка. За – 71, проти – 25, утрималися – 77", - йдеться у повідомленні.
Президент Петро Порошенко привітав ухвалення оновленої резолюції.
"Вітаю рішення Третього комітету щодо посиленої резолюції ГА ООН про стан прав людини в Криму! Вдячні співавторам рішення та всім нашим союзникам за потужний сигнал російській окупаційній владі щодо міжнародної єдності і солідарності в питанні деокупації Криму", - зазначив Порошенко.
За прийняття резолюції подякував і міністр закордонних справ Павло Клімкін на сторінці у Twitter.
"Резолюція сильніша - голосів більше. Всім дякую за роботу та підтримку. Разом працюємо далі", - написав він.
Нагадаємо, раніше в Криму знову пройшли обшуки у громадських активістів.
Нагадаємо, Федеральна служба безпеки Росії знайшла в анексованому Криму патрони до травматичної зброї у двох громадян України.
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